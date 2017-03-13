SİVASSPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sivasspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Sivasspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 24. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Sivasspor: Galip Güzel, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, John Boye, Theofanıs Gkekas, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Hakem: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Oktay Önge, Ferhan Kestanlıoğlu
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