Sivasspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SİVASSPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sivasspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 24. haftasında Sivasspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sivasspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Sivasspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 24. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Sivasspor: Galip Güzel, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, John Boye, Theofanıs Gkekas, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Oktay Önge, Ferhan Kestanlıoğlu

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