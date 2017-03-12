Çebi: "İstekli ve arzulu olmalıyız"
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ÇEBİ: "İSTEKLİ VE ARZULU OLMALIYIZ"

Çebi: "İstekli ve arzulu olmalıyız"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun emek istediğini ve daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun emek istediğini ve daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Çebi, maçta iki gol atan Vincent Aboubakar'ın performansının ise yeterli olmadığını vurguladı.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi, üç ihtimalin de olabileceği bir karşılaşma izlediklerini belirterek, "Bizim için önemli bir maçtı. Zor olacağını bekliyorduk. Şampiyonluk emek ister, öyle kolay değil. Daha çok işimiz var, çok çalışmalıyız. İstekli ve arzulu olmalıyız." diye konuştu.

Maçta iki gol atan Vincent Aboubakar'ın performansının yeterli olmadığını vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Aboubakar'ın performansında bir çıkış var ancak takım oyunu olmadan yeterli olmuyor. Aboubakar bugün iyiydi ama futbol takım oyunudur. Bir kişiyle bu işler olmaz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un iyi futbol oynadığını sözlerine ekleyen Çebi, "Sergen Yalçın'ı ve oyuncularını tebrik ediyorum. Kayserispor çok iyi futbol oynadı bugün." diyerek sözlerini tamamladı. 

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