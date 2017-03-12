Aboubakar şampiyonluk için iddialı
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ABOUBAKAR ŞAMPİYONLUK İÇİN İDDİALI

Aboubakar şampiyonluk için iddialı

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile 2­-2 berabere kalan Beşiktaş'ta gecenin golcüsü  Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu. Aboubakar, "Şampiyon olacağız" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile 2­-2 berabere kalan Beşiktaş'ta gecenin golcüsü  Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu. Aboubakar, "Şampiyon olacağız" dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Vincent Aboubakar, şunları söyledi:

"Kayserispor ligin ikici yarısında çok iyi çıkış yaptılar. Biz hem Avrupa'ya hem lige oynuyoruz. Bunun yarattığı fiziksel bir dezavantaj var. Kayserspor maça çok iyi başladı. Bu maçları şampiyonluk yolunda kaybetmemek çok önemli. Kesinlikle pes etmek söz konusu değil. Şampiyon olacağız. Maçın adamı seçilmek güzel. İnsanı onurlandırıyor. Ama önemli olan takım. Burada kaybettiğimiz 2 puan var."

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