TÜRKİYE ERKEKLER VE KADINLARDA BİRİNCİ OLDU

Uluslararası 45. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nı Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde takım halinde birinci tamamladı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda üç gün süren turnuvada Türk sporcular, kadınlarda 5 altın 3 bronz erkeklerde ise 2 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda kadınlarda 70 puan toplayan Türkiye, takım halinde birinci olurken, 67 puanla Kazakistan ikinci, 59 puanlı Rusya üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise 65 puana ulaşan Türkiye, turnuvayı takım halinde birinci sırada tamamlarken, 58 puanla Rusya ikinci, Azerbaycan ise 35 puanla üçüncü oldu.

Turnuvanın son gününde erkeklerde 65, 86, 97 kadınlarda ise 55 ve 63 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Erkeklerde 65 kilo final müsabakasında Mustafa Kaya altın, 86 kiloda ise Selim Yaşar gümüş madalya kazandı. Ayrıca, 65 kiloda Sefa Aksoy ile Selahattin Kılıçsallayan, 86 kiloda Ahmet Bilici ile Fatih Erdin, 97 kiloda da Şamil Erdoğan ve Fatih Yaşarlı, bronz madalyaya ulaştı.

Kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ile 63 kiloda Hafize Şahin altın, 63 kiloda Sinem Topçu ise bronz madalya elde etti.

Turnuvada son gün mücadelelerinde dereceye giren sporcular şunlar:

- Kadınlar:

55 kilo:

1. Bediha Gün (Türkiye), 2. Nina Menkenova (Rusya), 3. Marina Sedneva (Kazakistan), Alexandra Andreeva (Rusya)

63 kilo:

1. Hafize Şahin (Türkiye), 2. Zarina Kunangarayeva (Kazakistan), 3. Yusein Taybe (Bulgaristan), Sinem Topçu (Türkiye)

- Erkekler:

65 kilo:

1. Mustafa Kaya (Türkiye), 2. Narek Sirunyan (Ermenistan), 3. Sefa Aksoy (Türkiye), Selahattin Kılıçsallayan (Türkiye)

86 kilo:

1. Dauren Kurugliev (Rusya), 2. Selim Yaşar (Türkiye), 3. Ahmet Bilici (Türkiye), Fatih Erdin (Türkiye)

97 kilo:

1. Aslanbek Alborov (Azerbaycan), 2. Rıza Yıldırım (Türkiye), 3. Şamil Erdoğan (Türkiye), Fatih Yaşarlı (Türkiye)