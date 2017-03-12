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Basketbolda toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 2 maçla devam edildi. Derbi maçta Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 79-75 yendi.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına 2 maçla devam edildi. Derbi maçta Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 79-75 yendi.

Haftanın önemli maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı üçüncü çeyrekte 15 sayı geri düşmesine rağmen 79-75 yenerek galibiyet serisini 12'ye çıkardı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor Medical Park: 96-78

Ligde 21. hafta Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla tamamlanacak.

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