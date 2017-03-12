İldiz: "Hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum"
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İLDİZ: "HEDEFE ULAŞACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

İldiz: "Hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum"

TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Yücel İldiz, tek üzüntülerinin güzel mücadelenin skorunun eksik kalması olduğunu belirtti.

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TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Yücel İldiz, tek üzüntülerinin güzel mücadelenin skorunun eksik kalması olduğunu belirtti.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak skor üretemediklerini söyledi.

İldiz, rakibin biraz daha "statik, beraberlik de yeter" anlamında oynadığını düşündüğünü ifade ederek, "Normal oyunumuza döndük, maçın başından sonuna kadar her şeyi yaptık, tabii ki ön bölgede eksikliklerimiz vardı ama gol vuruşu dışında her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum. Bugün beni üzen tek şey böyle güzel mücadelenin skorunun eksik olması." değerlendirmesinde bulundu.

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