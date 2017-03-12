"TABLO BİZİM İÇİN FEVKALADE İYİ"

TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, "Tablo bizim için fevkalade iyidir, o hesaplar mutlaka tutacak ve önümüzdeki yıl mutlaka düşündüğümüz yerde olacağız" dedi.

Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor'un rakiplerinden biri olduğuna işaret ederek, sıralamada aynı yeri paylaştıklarını ve arada bir puan fark olduğunu kaydetti.

En azından aradaki puanın açılmasına müsaade etmediklerini belirten Denizli, "Hedefe giderken bazı hesaplar vardır, bu hesapların önemli bir kısmı eğer takımınız sizin düşündüğünüz çizgiye gelirse tutar, Eskişehirspor'un hesapları da tutacak. Önümüzdeki hafta içerisinde şemsiye biraz terse çevrilecek, çevirmek mecburiyetindeyiz ve çevireceğiz." şeklinde konuştu.

Denizli, göreve geldiği günden bugüne oynadıkları dört maçın üçünü ligin güçlü takımlarıyla deplasmanda oynadıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaybetmemek bizim adımıza önemliydi. Dört haftada iki kayıp puanla devam ediyoruz. Bu ligin sizi hedefe götürecek puan ortalaması bellidir, Süper Lig'le arasında 0,4'lük bir puan farkı vardır. Şu anda bunun altındayız görüntü olarak ama önümüzdeki haftalarda burasını yakalarız, bundan hiç şüphem yok. Tablo önümüzde, benim adıma olumsuz düşünen kimse varsa düşünmesin. Tablo bizim için fevkalade iyidir, o hesaplar mutlaka tutacak ve önümüzdeki yıl mutlaka düşündüğümüz yerde olacağız."