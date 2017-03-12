OBRADOVİC'TEN DERBİ YORUMU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 79-75 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ilk yarı ve ikinci yarı tamamen farklı bir maç olduğunu söyledi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarıda çok yavaş ve hücumda agresiflikten uzak olduklarını belirtti.

Obradovic, "Çok kolay sayılar yedik. İlk yarıda oyuncuların tepkileri gerçekten çok kötüydü. Oynadıkları her maçın özel olduğunu bilmeleri gerekiyor. Özellikle de Galatasaray'a karşı oynadıkları maçları. İkinci yarıdaki reaksiyon çok pozitifti. Çok kararlıydılar ve savaşmak için sahaya çıktılar. Maçı bu şekilde kazandılar." diye konuştu.

Yorgunluktan kaynaklı küçük hatalarda olsa ikinci yarıda iyi ve pozitif şeylerin olduğunu vurgulayan Obradovic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü 13 sayıdan geri geldik ve maçı kazandık. Bu sahada oynamak hiç bir zaman kolay değil. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Bizim takımımız veya herhangi iyi bir takımın bu baskıya alışık olması lazım. Hem Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da, iyi bir ekibe karşı oynadıklarını ve ikinci yarıda gerçek kimliklerini sahaya yansıttıklarını belirterek, "Böyle bir atmosfer olacağını biliyorduk. İyi bir ekibe karşı oynadık. İkinci yarıda gerçek kimliğimizi sahaya yansıttık. Bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzde önemli maçlar var. Sahada savaşımızı verdiğimiz zaman bizi yenebilecek hiç bir takım olduğunu düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe arması için geldim. Özellikle Fenerbahçeliyseniz her zaman bunlara maruz kalıyorsunuz. İnşallah küfürler bir gün son bulur." değerlendirmesinde bulundu.