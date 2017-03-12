"AYRILIK KARARINI 3-5 ÇAPULCU VEREMEZ"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'ye 79-75 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak Fenerbahçe'nin ikinci yarıyı iki uzunla oynamasının hücumda kendilerini etkilediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Öncelikle gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Sonuçta oynadığımız takım Avrupa'nın en kapasiteli kadrolarından bir tanesi ve başlarında da Avrupa'nın en iyi koçu var. İlk devre iyi oynadık, savunmayı iyi yaptık ve hücumda da paslaşmayı iyi uyguladık. Bunda Fenerbahçe'nin maça iki uzunla başlamaması da bize bir avantaj sağladı. Özellikle Udoh ve Vesely'nin oynamadığı bölümlerde ciddi bir avantaj yakalıyoruz. Obradovic, tecrübesiyle devre arasında bunu fark etti ve ikinci yarının tamamını iki uzunla oynadılar." diye konuştu.

Şutörlerinden bekledikleri katkıyı alamadıklarını ve bu sebeple maçı bir türlü koparamadıklarını anlatan Ataman, şöyle devam etti:

"Hazırlanmış üçlükleri sokamayınca Fenerbahçe özellikle Nunnally ve Bogdanovic ile üç sayılık atışlarda isabet sağladı ve maça ortak oldu. Yine de kazanabilirdik ama maçın bitmesine 2-3 dakika kala 3 sayı öndeyken Sinan Güler yarı sahada top kaybı yaptı. Bir anda moral olarak da aşağıya indik. Sonra rakibimiz iyi oynadı. Biz atışları kaçırdık. Fenerbahçe kazandı ama Galatasaray, daha bir gün önce takıma dahil olan McCollum'un da bundan sonra çok katkı vereceğini düşünürsek ve ortaya koyduğu performansı görürsek, play-off'larda şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacağını bu akşam gösterdi."

- "Ayrılık kararını 3-5 çapulcu veremez"

Ergin Ataman, maçın sonunda kendisini istifaya davet eden gruba Galatasaray taraftarı diyemeyeceğini ve ayrılık kararını 3-5 çapulcunun değil yönetim kurulunun verebileceğini dile getirdi.

Grubun, maçı kaybedeceklerini anladığında kendisini istifaya davet ettiğini belirten Ataman, "Ben bunlara taraftar diyemeyeceğim. Tepki göstermeleri tabii ki provokatörlerin en doğal hakkıdır. Galatasaray bir grubun kulübü değil, 20-25 milyon gerçek taraftarı olan, takım kazandığı zaman onu coşkuyla kutlayan, kaybettiği zaman ise eve gidip ağlayanların takımıdır. Ben en azından gençliğimde öyleydim ama bu grup belli ki Galatasaray'ı ele geçirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün salonda 12 bin kişi olduğunu ve bu grubun sadece bin kişiden oluştuğunu vurgulayan Ataman, geri kalan taraftarların grubu protesto ettiğini aktardı.

Ataman, ekranları başında milyonlarca taraftarın Galatasaray sevgisiyle yanıp tutuştuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gün gelecek gideceğim. Galatasaray'da 10-15 yıl kalmayacağım. Bunun kararını 3-4 çapulcu değil, Galatasaray yönetim kurulu verecek. Bu benim beşinci yılım. Beş yıl daha Galatasaray'da yine çok daha büyük hedeflere ulaşmak için kalacağım. Üç beş tane çapulcunun lafına hiçbir şekilde itibar etmiyorum. Yönetimimiz de etmiyor. Biz dimdik ayaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz."

Galatasaray Odeabank oyuncularından Sinan Güler ise maçı kazanmaya olan isteklerini yaptıkları mücadeleden hissettirdiklerini düşündüğünü ifade etti.