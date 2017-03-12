FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilen Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, maçı hak edenin takımın kazandığını söyledi. Kocaman, adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak ise, "Söylenecek hiçbir şey yok, çünkü böyle bir anlaşma yok" dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta, doğru oynayan, daha fazla isteyen ve istediklerini yapma iradesi gösteren takımın Medipol Başakşehir'in olduğunu ifade etti.

Kendileri açısından da ağır bir skor olduğunu belirten Kocaman, "Maçı hak eden takım kazandı. Sahamızda alışkın olmadığımız bir skor oldu." dedi.

Kocaman, bir basın mensubunun "Fenerbahçe ile anlaştığınız söyleniyor. Bu söylemler takıma olumsuz etki ediyor mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Söylenecek hiçbir şey yok, çünkü böyle bir anlaşma yok. Bu haberler mutlaka takıma etki ediyordur. Beraber olduğumuz kişiler insan sonuçta. Etmez demek çok iddialı düşünce olur, mutlaka ediyordur. Bunun olumlu da olumsuz da tarafı da olabilir. Konyasporla ilgili kararım konusunda ise birkaç haftalık süreç devam ediyor. Kulübün önünde kongre süreci var. Kongre sürecini de görelim ondan sonra oturup konuşacağız. Aklımda ne varsa aktaracağım. Ondan sonra kamuoyuna bildirip bildirmemek yönetimin tasarrufunda olan bir şey."