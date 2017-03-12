AVCI: "YARIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

İLİŞKİLİ HABER Atiker Konyaspor 0 - İ. Başakşehir 3

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "İyi bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha planı ve organizasyonu iyi olan bir takımla karşılaştıklarını dile getirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını aktaran Avcı, "Yarışımız devam ediyor. Deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Son üç haftadır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığımızı da yeniden kazandık. İyi bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.