Beşiktaş'ın uçağı inemedi, maç ertelendi!
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BEŞİKTAŞ'IN UÇAĞI İNEMEDİ, MAÇ ERTELENDİ!

Beşiktaş'ın uçağı inemedi, maç ertelendi!

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 20. haftasında 13 Mart Pazartesi günü Tokat Belediye Plevne'yle oynayacağı maç için bu şehre giderken büyük bir tehlike atlattı.

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Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 20. haftasında 13 Mart Pazartesi günü Tokat Belediye Plevne'yle oynayacağı maç için bu şehre giderken büyük bir tehlike atlattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 13.40'ta kalkan siyah-beyazlı takımı taşıyan uçak hava muhalefeti nedeniyle Tokat Havalimanı'na inemediği ve tekrar İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, yaptığı açıklamada, uçağın türbülansa girdiğini ve Tokat'a inemediğini belirterek, takımın İstanbul'a geri geldiğini ifade etti.

Karacan, Türkiye Voleybol Federasyonunun yarın oynanması gereken maçı yaşanan olay yüzünden 14 Mart Salı gününe aldığını kaydetti. Siyah-beyazlı takım bugün otobüsle Tokat'a hareket edecek.

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