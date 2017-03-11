GALATASARAY YİNE SON DAKİKADA GÜLDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Galatasaray, galibiyet golünü son dakikalarda buldu.

Geride kalan haftada Antalyaspor'u 90+6. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği'ni ise 90. dakikada Selçuk İnan'ın frikik golüyle devirdi.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'ın iki maçı da aynı skorla ve son dakika golleriyle kazanması dikkati çekti.

Hakan Balta sakatlandı

Galatasaray'da Hakan Balta, maçın henüz ilk bölümünde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maç içinde belinde ağrı hisseden Hakan Balta, tedavisinin ardından bir süre daha oyunda kalırken, ardından 20. dakikada yerini Sabri Sarıoğlu'na bıraktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Balta'nın oyundan çıkış sebebinin bel spazmı olduğu belirtildi.

Sabri Sarıoğlu 350. lig maçına çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, Gençlerbirliği önünde kariyerinin 350. lig maçını oynadı.

Müsabakaya yedekler arasında başlayan ve Hakan Balta'nın sakatlığı nedeniyle 20. dakikada oyuna dahil olar Sabri, böylece sarı-kırmızılı formayı 350. kez ligde giymiş oldu.

Sneijder ikinci yarıda şans buldu

Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşması öncesi antrenmanda sakatlanan Sneijder, bir maç aradan sonra yeniden formasına kavuştu.

Gençlerbirliği müsabakası öncesi tedavisi tamamlanan ancak yedekler arasında yer alan Sneijder, 72. dakikada Josue'nin yerine oyuna girdi.

Maça ilgi düşük

Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği maçına ilgi göstermezken, tribünleri dolduran izleyici sayısı oldukça düşük kaldı.

Türk Telekom Arena'da maçı takip eden futbolsever sayısı, 11 bin 256 olarak ilan edildi.

Yönetime tepkiler sürdü

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi başladıkları yönetim aleyhine tezahüratları, maç esnasında da sürdürdü.

Özellikle kuzey kale arkası tribününden Dursun Özbek yönetimini istifaya çağıran tezahüratlar yapılırken, taraftarlar bir süre sahaya sırtlarını döndü.

Taraftarlar, maç içinde yaptığı top kayıplarıyla tepki alan ve bir de penaltıya sebebiyet veren Tolga Ciğerci'yi oyundan alındığı sırada ıslıkladı.