Basketbol: Toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftası toplam 6 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası ise 7 karşılaşmayla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
TOFAŞ-Banvit: 88-83
Pınar Karşıyaka-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 84-80
Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak: 109-100
Best Balıkesir-Gaziantep Basketbol: 78-71
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Girne Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi: 90-93 (uzatmada)
MBK Doğuş Hastanesi-Beşiktaş: 49-52