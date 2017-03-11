EVKUR YENİ MALATYASPOR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

TFF 1.Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Şanlıurfaspor'u konuk etti.



İlk yarıyı 12. dakikada penaltıdan Eren Tozlu'nun golü ile önde tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 55. dakikada Jonathan Ayite ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının 60. dakikasında oyuna giren Batuhan Karadeniz, 64. dakikada farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda iki takımın gol arayışları sonuç getirmeyince Evkur Yeni Malatyaspor sahada 3 puanla ayrılan taraf oldu.



Son dakikalarda Evkur Yeni Malatyaspor'dan Osman Fırat, Şanlıurfaspor'dan da Artun Akçakın kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından lider Evkur Yeni Malatyaspor 47 puana yükselierken, Şanlıurfaspor 23 puanda kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Samet Çiçek

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Osman Fırat, Sedat Ağçay, Azubuike, Dialiba, İrfan Başaran (Dk. 71 Murat Yıldırım), Eren Tozlu (Dk. 75 Mba), Ayite (Dk. 90 Sezer Özmen)

Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan, İzzet Yıldırım, Berkay Can Değirmencioğlu, Soro, Şaban Özel, Kağan Söylemezgiller, Hasan Batuhan Artarslan, Mertcan Çam, Askar (Dk. 59 Batuhan Karadeniz), Abdulaziz Solmaz (Dk. 77 Ndongala), Artun Akçakın

Goller: Dk. 12 Eren Tozlu (penaltıdan), Dk. 55 Ayite (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 64 Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90 Osman Fırat (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90 Artun Akçakın (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 İzzet Yıldırım, Dk. 22 Şaban Özel (Şanlıurfaspor), Dk. 33 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)