GÖZTEPE'DEN HAKEM TEPKİSİ

Göztepe Kulübü, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçı yöneten hakem Abdulkadir Bitigen'in yaklaşık 2 aydır müsabaka yönetmediği ve bu nedenle maçlarına verilmesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türk futbolunun Bornova Stadı'nda kara günlerinden birini daha yaşadığı ileri sürüldü.

Müsabakanın ilk yarısında iki penaltılarının verilmediği, takdir haklarının tamamına yakının rakip takım lehine kullanıldığı savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki verilmeyen penaltılarla sebep olunan puan kayıpları, takımımızın değerli oyuncularına sudan sebeplerle gösterilen kartlarla bir sonraki hafta oynamalarının engellenmesi gibi konular aklımıza kötü soru işaretleri getirmektedir. Tüm bu yaşananlar bir hatalar zinciri midir? Yoksa çirkin bir planın parçası mıdır? Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in yukarıda belirttiğimiz pozisyonları görmemesi mümkün değildir. O halde Bitigen'in maçı bu şekilde yönetmesinin sebebi nedir? 2017 yılında sadece 2 müsabaka yöneten ve 2 aya yakın süredir maç yönetmeyen Abdulkadir Bitigen, TFF 1. Lig için artık final niteliğinde maçların oynandığı şu günlerde oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maça hangi amaç ve hedefle atanmıştır? Bunun acil bir şekilde araştırılması ve kamuoyunun aydınlatılması elzemdir."

Bitigen için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunun nasıl bir yol izleyeceğinin takip edileceği belirtilen açıklamada, "Büyük fedakarlıklarla mücadelemize devam ettiğimiz Süper Lig yolunda haklarımız herkesin gözü önünde gasp edilmektedir. Centilmence mücadele ettiğimiz üst lige yükselme yolunda karşılaştığımız spor dışı engelleri ve ahbap çavuş ilişkileri ile yönetilen masa başı oyunlarını ne Türk futbolunun ne de İzmir'imizin kaldırması mümkün değildir. Bu nedenle başta ilgili federasyon olmak üzere tüm kurumları bu yangını söndürmeye davet ediyoruz." denildi.