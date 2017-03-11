SELÇUK ŞAHİN: "GALATASARAY'A GOL ATMAYI SEVERİM"

Gençlerbirliği kaptanı Selçuk Şahin, Galatasaray'a karşı bulduğu penaltı golü sonrası yaptığı açıklamada, 'Galatasaray'a gol atmayı severim.' dedi.

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Gençlerbirliği'nin kaptanı Selçuk Şahin, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TELAFİ EDEMEDİK"

İyi oynadıklarını belirten Selçuk, "Keyifli bir maç oldu, izleyenler keyif almıştır. Puan ya da puanlar almaya gelmiştik. Oyuna iyi başladık, güzel gol attık. Galatasaray'ın 3'lü ve 5'li ile oynaması, bizim 4'lü ile karşılık vermeye çalışmamız... Pozisyonlara girdik, 2. yarı memnunuz oyundan. İlk yarı ve 2. yarının sonlarında yediğimiz golleri telafi edemedik. İyi oyuna da puan gelemiyor, maalesef puan alamadık. Böyle oynamaya devam edersek, puanları alacağız

"GALATASARAY'A GOL ATMAYI SEVERİM"

Kaçan penaltının ardından 2. penaltıyı atmasının nedeni sorulan Selçuk Şahin, "Ben istedim penaltıyı. Ligde golüm yoktu, bir de Galatasaray maçlarında gol atmayı seven bir oyuncu olduğum için atmak istedim, hoca da izin verdi. Serdar normalde penaltıcı. 1 dakika sonra olduğu için de sıkıntı yaşabilirdi. 2. yarıdaki oyun bizim için önemli, yukarılara oynayan bir takım olmak istiyoruz, inşallah yukarılara oynayacağız" ifadelerini kullandı.