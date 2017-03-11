OSMANLISPOR'DA İKİ KADRO DIŞI BİRDEN

Osmanlıspor'da Delarge ve Mehmet Güven'in kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Kimse yediği tabağa tükürmemelidir" demiş ve takım içinde bir operasyon sinyali vermişti.



Bu maçın ardından Osmanlıspor'da yönetim ve Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay bir görüşme yapmıştı. Ancak görüşmeyle ilgili herhangi bir konu veya kadro dışı olayı medyaya yansımamıştı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının kadrosunda olmadığı görülen Delarge ve Mehmet Güven'in, bugün oynanan Bursaspor karşılaşmasında da, Akçay tarafından kadroya alınmadığı görüldü.

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Bugün ise 1-1 sona eren Bursaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, bu iki futbolcunun neden kadroya alınmadığı Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'a soruldu.



Sorunuzdan almak istediklerinizi size veremem diyen Akçay, "İç sorunlar kol kırılır yel içinde kalır anlayışı ile sürdürülmelidir. Biz çok popüler bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığınız disiplini böyle çok fazla abartılı hale getirerek, güncelleştirmenin çok doğru olmadığı düşünüyorum. Bu nedenle kendi içerisinde uygulamaya çalıştığınız disiplin adına ya da bazı uygulamaları kamufile ederek çözmek zorundasınız. Sorunuzdan almak istediklerinizi size veremem siz tahminler yürütebilirsiniz. Fikirleriniz olabilir, duyumlarınız olabilir. Gazatecisiniz sonuçta. Ama dediğim gibi biz bir aileyiz;aile içerisinde sorunları çözebilecek olgunlukta da olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de dediğim gibi futbolda bunlar var. İnsanlar sonsuza dek kaybedilmemeli, hepimiz hata yapabiliriz. Hiç birimiz hatasız değiliz. Dolayısıyla bugün bir yığın iyileştirme programları var. Hapishaneye giren bir yığın insanlar için topluma kazandırma programları var. Bu insanın kalitesiyle, yaratılmış olmasıyla alakalı. Dolayısıyla biz de insanın olduğu her yerde insana saygı duyarak onları kazanma yoluna gideceğiz'' ifadelerini kullandı.