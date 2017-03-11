OSMANLISPOR - BURSASPOR MAÇI SONRASI

İLİŞKİLİ HABER Osmanlıspor ile Bursaspor yenişemedi!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, futbolcularının mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmek istedikleri müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı oyuncularımızın müsabakaya tutunmalarını, skoru değiştirmek için gösterdikleri gayreti özellikle tebrik etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fiziksel değerler açısından bir problemin olmadığını ancak gol bulma noktasında sıkıntının devam ettiğini dile getiren Akçay, "Bugün belki 6-7 pozisyon olabilir. Eğer abartıyorsam özür diliyorum ama hafızamda kalan bu. Sonuçta siz teknik adamsınız, sorunları şikayet etmek yerine çözmek zorundasınız. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Akçay, bugün kadroya almadığı Dzon Delarge ve Mehmet Güven ile ilgili soruya ise "İç sorunlar 'kol kırılır, yen içinde kalır.' anlayışıyla sürdürülmelidir. Disiplin adına bazı uygulamaları kendi içinizde kamufle ederek çözmek zorundasınız. Biz bir aileyiz. Aile içindeki sorunları çözebilecek olgunlukta olduğumuzu düşünüyorum. Futbolda bunlar var." yanıtını verdi.

"Bu futbolcuları tekrar kadroda görecek miyiz?" sorusu üzerine Akçay, "İnsanlar sonsuza dek kaybedilmemeli. Hepimiz hata yapabiliriz, hiçbirimiz hatasız değiliz. İnsanın olduğu her yerde ona saygı duyarak kazanma yoluna gideceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

İLİŞKİLİ HABER Ankara'da kazanan yok!

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu ise cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlandığına dikkati çekti.

Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde zaman zaman sıkıntı çektiklerini ancak ilk yarının kalan kısmında iyi oynadıklarını anlatan Topçu, "Çabuk oyuncularla ikinci devre 2. golü bulmayı düşünüyorduk. Rakibin de pozisyonları vardı. Maalesef son dakikalarda da olsa golü yedik ve berabere kaldık. Futbolda bu da var. Çok önemli bir takıma karşı, UEFA Avrupa Ligi'nde bizi en iyi şekilde temsil eden bir takıma karşı, eksiklerimiz olmasına rağmen iyi mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Topçu, oynadıkları futbolun üzerine koyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bursaspor çok daha iyi yerlere gelecek. Oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın çok daha fazla yüreklerini ortaya koymaları gerekiyor. Üzüldüğüm nokta, buradan 1-1 değil, 2-3'ü bularak ayrılmamız gerekiyor. Bursaspor'un bu olması lazım. Maçtan önce beraberliğe 'acaba' diyebilirdik ama şimdi beraberliğe çok net bir şekilde üzüldüğümü söyleyebilirim."