GAZİANTEPSPOR 0 - KASIMPAŞA 2

Gaziantepspor 0 - Kasımpaşa 2
Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Gaziantepspor ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazandı.
Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Musa Nizam, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Anis Ben-hatira (60' Evans Kangwa), Marcinho, Muhammed Ildiz, Sergei Kislyak (73' İlhan Parlak), Sefa Yılmaz (60' Davy Angan), Nabil Ghilas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Loret Sadiku, Kenneth Otigba, Tunay Torun (90' Herolind Shala), Abdullah Durak, Turgut Doğan Şahin (90' Ahmed Ildiz), Andre Castro, David Pavelka, Samuel Eduok (74' Cristian Guanca)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken, Çağatay Şahan
Goller: DK 54: Andre Castro (Kasımpaşa), DK 90: Cristian Guanca (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 38: Sergei Kislyak (Gaziantepspor), DK 45: Muhammed Ildiz (Gaziantepspor), DK 51: Elyasa Süme (Gaziantepspor), DK 69: Abdullah Durak (Kasımpaşa)
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