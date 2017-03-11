KALECİLERİN MAÇINI GALATASARAY ALDI!

Galatasaray 3 - Gençlerbirliği 2
Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Hakan Balta (20' Sabri Sarıoğlu), Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lionel Carole (85' Martin Linnes), Tolga Ciğerci, Lukas Podolski, Josue (72' Wesley Sneijder), Garry Rodrigues
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Anıl Karaer, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Aydın Karabulut (88' Agon Mehmeti), Serdar Gürler, Abdul Khalili, Kamal Issah (46' Uğur Çiftçi), Vedat Muriqi (46' Tokelo Rantie)
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Suat Arslanboğa
Goller: DK 1: Abdul Khalili (Gençlerbirliği), DK 5: Selçuk İnan (Galatasaray), DK 45: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 69: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), DK 90: Selçuk İnan (Galatasaray)
Sarı Kart: DK 88: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)
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