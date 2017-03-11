Kalecilerin maçını Galatasaray aldı!
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KALECİLERİN MAÇINI GALATASARAY ALDI!

Kalecilerin maçını Galatasaray aldı!

Galatasaray Kalecisi Muslera ve Gençlerbirliği Kalecisi Hopf'un yıldızlaştığı karşılaşmada, Başkent ekibi Galatasaray deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü.

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Galatasaray 3 - Gençlerbirliği 2

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Hakan Balta (20' Sabri Sarıoğlu), Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lionel Carole (85' Martin Linnes), Tolga Ciğerci, Lukas Podolski, Josue (72' Wesley Sneijder), Garry Rodrigues

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Anıl Karaer, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Aydın Karabulut (88' Agon Mehmeti), Serdar Gürler, Abdul Khalili, Kamal Issah (46' Uğur Çiftçi), Vedat Muriqi (46' Tokelo Rantie)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Suat Arslanboğa

Goller: DK 1: Abdul Khalili (Gençlerbirliği), DK 5: Selçuk İnan (Galatasaray), DK 45: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 69: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), DK 90: Selçuk İnan (Galatasaray)

Sarı Kart: DK 88: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)
 

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