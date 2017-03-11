PINAR KARŞIYAKA - TED KOLEJLİLER MAÇI ARDINDAN

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic ve Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim maç sonunda neler dedi?

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 84-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, "Bu maçta enerjimizin ve konsantrasyonumuzun gereken seviyede olmaması normaldi." dedi.



Markovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını ve mücadelesinden dolayı rakiplerini kutladığını söyledi.



Maçın böyle geçeceğini tahmin ettiğini belirten Markovic, şöyle konuştu:



"Son dönemde baskı altında çok maç oynadık. Türkiye Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için kazanmak zorunda olduğumuz maçlar oynamıştık. Bu maçta enerjimizin ve konsantrasyonumuzun gereken seviyede olmaması normaldi. Önemli olan maçı kazanmamızdı. Bu tarz maçlarda kaçırdığınız birkaç faul veya ribaundlar nedeniyle müsabakayı kaybetme noktasına gelebilirsiniz."



Markovic, müsabakada oynamayan Summers'ı dizinde ağrı olduğu için dinlendirdiklerini sözlerine ekledi.



Can Sevim'in görüşleri



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim ise Pınar Karşıyaka'nın kuvvetli bir takım olduğunu bildiklerini kaydetti.



Rakiplerinin iyi bir seyirci desteğiyle mücadele ettiğini anlatan Sevim, "Avrupakupasında tur atlayan takımlarını yalnız bırakmadılar. Bugün bir kaç kez farklı geriye düşmemize rağmen oyun disiplininden kopmadık. Maçın son bölümünde maçı kazanma şansı da yakaladık ama mağlup olduk. Önümüzdeki maçlarda galibiyet almaya çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.