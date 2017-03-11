HALKBANK, BURSA'YI 3-1 İLE GEÇTİ

Vestel Venüs Sultanlar Liginde Ankara’da oynanan karşılaşmada Halkbank, güçlü rakibi Bursa Büyükşehir Belediyespor’ı 3-1 yendi.

Halkbank ANKARA: 3 - Bursa BŞB: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmaz

Halkbank ANKARA: Seda Uslu Eryüz, Ana Starcevic, Iuliia, Yeliz Basa Askan, Wilma Salas, Ceyda Durukan, Derya Çayırgan (L), Aslıan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç, Hande Naz Şimşek

Bursa B.ş. Bld.: İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Dora Horvath, Ivana Prokopic, Joyce Da Silva, Fatma Yıldırım, Ceren Cihan (L), Aylin Sarıoğlu, Merve Tanıl, Nikalina Bashnakova, İkbal Albayrak

Setler: 25-20, 25-22, 21-25, 25-23

Süre: 1.54 (26, 32, 27, 30)

Vestel Venüs Sultanlar Liginde Ankara’da oynanan karşılaşmada Halkbank, güçlü rakibi Bursa Büyükşehir Belediyespor’ı 3-1 yendi. Mavi-Beyazlılar bu sonuçla puanını 29.05’e çıkardı ve puan tablosundaki pozisyonunu korudu.

Karşılaşmaya istekli başlayan Halkbank sağlam defans yaptı. Köşe oyuncuları ve Ceyda’nın tek ayak hücumları ile sayılar bulurken, blokta da rakibini durdurmayı başardı. 25-20 ile 1-0 öne geçti.

İkinci sette de voleybolun doğrularını yasahaya yansıtan Halkbank, Bursalı rakibinin yanına yaklaşmasına izin vermedi ve 25-22’lik set skoruyla 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette ik itakım da üstün defans örnekleri sergilediler. Fakat ilerleyen bölümde Halkbank arka ortadan hücumlarla fark yarattı. Bursa ekibi daha sonra dengeyi sağladı. Halkbank’ın iki basit hatası seti konuk ekibe verdi: 1-2

Dördüncü ve son sette rakibine üstünlük kuran Halkbank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

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