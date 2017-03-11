YENİ MALATYASPOR 2 - ŞANLIURFASPOR 1

Yeni Malatyaspor 2 - Şanlıurfaspor 1
TFF 1. Lig 24. haftasında Yeni Malatyaspor ile Şanlıurfaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı.
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Osman Fırat, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Boubacar Diabang, Sedat Ağçay, Eren Tozlu (76' Sunday Mba), İrfan Başaran (71' Murat Yıldırım), Azubuike Godson, Jonathan Ayite (90' Sezer Özmen)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Bakary Soro, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Berkay Can Değirmencioğlu, Amin Askar (60' Batuhan Karadeniz), Abdulaziz Solmaz, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Artarslan, Mertcan Çam, Artun Akçakın
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Samet Çiçek, Kadir Sağlam
Goller: DK 11: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 55: Jonathan Ayite (Yeni Malatyaspor), DK 64: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: DK 9: İzzet Yıldırım (Şanlıurfaspor), DK 23: Şaban Özel (Şanlıurfaspor), DK 33: Murat Akça (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kartlar: DK 90: Osman Fırat (Yeni Malatyaspor), DK 90: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor)
Fikstürü - Puan Durumu