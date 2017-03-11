TED Kolejliler, Karşıyaka'da mağlup oldu
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TED KOLEJLİLER, KARŞIYAKA'DA MAĞLUP OLDU

TED Kolejliler, Karşıyaka'da mağlup oldu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 84-80 mağlup etti.

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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Önder Yılmaz, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Green 14, Brown 6, Ponitka 13, Petway 13, Owens 16, Muhammed Baygül 12, Egemen Güven 4, Erdi Gülaslan, Alp Karahan 2, Soner Şentürk 4

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Shorter 24, Morrison 22, Hummer 13, Galloway, Thomas 16, Taylan Süerkip, Uğur Hortum, Yesukan Onar 5

1. Periyot: 30-16

Devre: 42-35

3. Periyot: 65-51

5 faulle çıkanlar: 39.39 Yesukan Onar, 39.49 Morrison (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 84-80 mağlup etti. Karşılaşmanın başında bulduğu basketlerle 3. dakikanın başında 8-2 üstünlük kuran konuk ekip karşısında toparlanan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı Ponitka’nın basketiyle 11-10 öne geçti. Son 2 dakikaya 23-14 üstün giren Pınar Karşıyaka, Brown’un son saniyedeki basketiyle periyodu 14 sayı farkla 30-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda 6-0’lık seriyle başlayan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, etkili olduğu bölümde Morrison’un basketiyle 15. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 31-28. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi ekip, devreyi 42-35 üstün tamamladı. Üçüncü periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Owens’ın sayılarıyla 26. dakika içinde farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 55-43. Kalan bölümde farkı 15 sayıya (63-48) yükselten Pınar Karşıyaka, periyodu 65-51 önde bitirdi.

Son periyoda iyi başlayan rakibi karşısında Shorter ve Morrison’la üst üste 3 sayılık basketler bulan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, bitime 5 dakika kala farkı 6 sayıya kadar indirdi: 71-65. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler bitime 53 saniye kala Yesukan’ın bulduğu basketle farkı 2 sayıya (80-78) düşürmesine rağmen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 84-80 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 2. ve 3. periyodunda ev sahibi takım taraftarlarının tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından birer kez anons yaptırıldı. Pınar Karşıyaka, ligde 4 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’den Shorter olurken, Pınar Karşıyakalı oyuncu Owens ise 16 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

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