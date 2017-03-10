İşte Pınar Karşıyaka ve Banvit'in rakipleri
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İŞTE PINAR KARŞIYAKA VE BANVİT'İN RAKİPLERİ

İşte Pınar Karşıyaka ve Banvit'in rakipleri

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yapıldı.

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Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türk temsilcileri Pınar Karşıyaka ve Banvit'in çeyrek finaldeki rakipleri belirlendi.

Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımıyla eşleşirken, Banvit'in rakibi ise Almanya temsilcisi MHP Riesen oldu.

İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 21-22 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

ASVEL (Fransa) - Iberostar Tenerife (İspanya)

Pınar Karşıyaka - Umana Reyer Venezia (İtalya)

Banvit - MHP Riesen (Almanya)

Monaco (Fransa) - Dinamo Sassari (İtalya)

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