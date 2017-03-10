Eski dünya şampiyonu yarışçı Surtees vefat etti
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ESKİ DÜNYA ŞAMPİYONU YARIŞÇI SURTEES VEFAT ETTİ

Eski dünya şampiyonu yarışçı Surtees vefat etti

Formula 1 ve motosiklet dünya şampiyonu John Surtees, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Formula 1 ve motosiklet dünya şampiyonu John Surtees, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Büyük Britanyalı pilotun tedavi gördüğü Londra'daki St. George's Hastanesinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Surtees, motosiklet ve otomobil yarışlarında dünya şampiyonuluğu yaşayan tek sporcu olmuştu. 1956, 1958, 1959 ve 1960 yıllarında düzenlenen 500cc kategorisindeki dünya motosiklet şampiyonalarında zirvenin sahibi olan Surtees, daha sonra alan değiştirerek otomobil yarışlarına katılmıştı.

Büyük Britanyalı pilot, Formula 1'de 1964'te Ferrari takımıyla bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşayarak spor dünyasında bir ilki gerçekleştirmişti.

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