GÖZTEPE - ÜMRANİYESPOR MAÇI SONRASI

İLİŞKİLİ HABER Göztepe 0 - Ümraniyespor 1

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, son dönemde istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak sezon hedefiyle ilgili kaybettikleri bir şey olmadığını söyledi.

Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısında rakiplerinin kalelerine çok gelmemesine rağmen bir pozisyonda gol yediklerini belirtti.

İlk yarıda, takımı lehine iki net penaltının verilmediğini ifade eden Buruk, şöyle devam etti:

"Hakemin gözünün önünde oldu. Kötü bir hakem vardı, topun olduğu bölgeye bakmayan bir hakemle oynadık. Ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Yan hakemler ve dördüncü hakemler karar verdi. İkinci yarının başında daha önde başladık ama özellikle üçüncü bölgede istediğimiz gibi bir maç olmadı."

Üzgün olduklarını belirten Buruk, "Son dönemde istediğimiz gibi sonuçları alamadık. Bu yüzden üzgünüz, önümüzde 10 tane maç var, kaybedilmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Biz bugüne kadar taraftarımızla birlikte hareket etmeye alıştık. Bu istifanın veya istifa seslerinin yeri stat değil, değerlendirmeyi başkanımızla yaparız. Taraftarın bağırmasını doğru bulmuyorum, ben onları çok seviyorum." şeklinde konuştu.

İstifa için konuşma yerinin basın toplantısı salonu olmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Bunlar önemli şeyler. Önemli olan başkanımızla her şeyi konuşmak, ondan sonra gereken olur." değerlendirmesini yaptı.

- Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, son haftalarda üst sıraları hedefleyen takımlarla karşılaştıklarını söyledi.

Hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok iyi hazırlandıkları müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını belirten Sözeri, şöyle konuştu:

"Rakibimize son dakika hariç pozisyon vermedik. Direkten dönen topumuz var. 2-0 olsa daha rahat edebilirdik. Özellikle ikinci yarıda kontra pozisyonlar yakaladık. Bunlar için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Göztepe taraftarı da çok iyiydi. Oyuncularım çok iyi reaksiyon verdi ve yürekten mücadele ettiler, onlarla gurur duyuyorum. Bu taraftarın önünde galip gelmek çok önemliydi."