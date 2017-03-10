AVRUPA KUPASI'NA TÜRK DAMGASI

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türk takımları önemli bir başarıya imza attı.

Türk takımları Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa kadın basketbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı kupasında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Kupanın yarı finalinde Galatasaray, Slovakya'nın Good Angels ekibini, Yakın Doğu Üniversitesi de Fransız temsilcisi ESBVA-LM'yi eledi. Bu turda Bellona AGÜ, Fransız ekibi BLMA'yı, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Polonya takımı Wisla Can-Pack'ı saf dışı bıraktı.

Organizasyonda Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Bellona AGÜ yarı finalde karşı karşıya gelecek ve kupa bir Türk ekibinin müzesine gidecek.

Kupanın yarı finalinde ilk maçlar 21 Mart Salı günü, rövanş maçları ise 24 Mart Cuma günü oynanacak.