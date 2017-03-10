Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın yaptığı antrenmanda sakatlık geçiren Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Eren Derdiyok'un çalışmayı tamamlayamadığı bildirildi. Kontrollerde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Eren'in, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Aynı antrenmanda ayağına darbe alan Luis Cavanda'nın ise sağ ayak bileğinde kanama ve kemik ödemi oluştuğu belirtildi.

Eren ve Cavanda'nın tedavisine başlandığı duyuruldu.

Bu arada, Galatasaray'ın dünkü antrenmanında da Semih Kaya ve Aurelien Chedjou sakatlık geçirmişti. Adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Semih Kaya da Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak. Topuğunda ağrı hisseden Aurelien Chedjou'nun durumuna ise maç öncesi karar verilecek.