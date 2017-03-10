İLK GÜN 3'Ü ALTIN 7 MADALYA

Uluslararası 45. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde, Türkiye'nin yanı sıra Irak, Kazakistan, Romanya, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Polonya, Tacikistan ve Özbekistan'dan toplam 181 sporcu mücadele etti.

Turnuvada erkeklerde 57 ve 70, kadınlarda ise 48, 58 ve 69 kilolarda müsabakalar yapılırken Türk sporcular, 3 altın ve 4 bronz madalya kazandı.

Kadınlar 58 kiloda Derya Bayhan ile 69 kiloda Buse Tosun altın madalyaya ulaşırken, 58 kiloda Ayşe Vatansever ile 48 kilo mücadelesi veren Evin Demirhan bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde, 57 kiloda Süleyman Atlı altın madalya kazandı. 57 kiloda Sezgin Pişmişoğlu ile 70 kiloda Zafer Dama ise bronz madalya aldı.

Turnuvada ilk gün mücadelelerinde dereceye giren sporcular şunlar:

- Kadınlar

48 kilo: 1. Milana Dadasheva (Rusya), 2. Borissa Irina (Kazakistan), 3. Alina Moreva (Rusya), 3. Evin Demirhan (Türkiye)

58 kilo: 1. Derya Bayhan (Türkiye), 2. Kristina Eloeva (Rusya), 3. Iulia Alborova (Rusya), 3. Ayşe Vatansever (Türkiye)

69 kilo: 1. Buse Tosun (Türkiye), 2. Zhamila Bakbergenova (Kazakistan), 3. Alexandra Anghel (Romanya)

- Erkekler

57 kilo: 1. Süleyman Atlı (Türkiye), 2. Mahir Amiraslanov (Azerbaycan), 3. Sezgin Pişmişoğlu (Türkiye), 3. Zavur Uguev (Rusya)

70 kilo: 1. Magomedkhabib Kadımagomedov (Rusya), 2. Ildus Giniyatyllin (Rusya), 3. Magomedrasul Gazimagmedov (Rusya), 3. Zafer Dama (Türkiye)

Turnuvanın ikinci gününde erkeklerde 61, 74 ve 125 ile kadınlarda 53, 60 ve 75 kilo mücadeleleri yapılacak. 12 Mart Pazar günü sona erecek turnuvada başarılı olan sporcular, Türkiye'yi bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etme hakkını kazanacak.