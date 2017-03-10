BELLONA AGÜ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransız temsilcisi BLMA'yı 73-68 yendi.
Deplasmandaki ilk müsabakayı da 85-65 kazanan Bellona AGÜ, adını yarı finale yazdırdı.
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Bellona AGÜ: 73 - BLMA: 68
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Uros Nikolic (Sırbistan)
Bellona AGÜ: Gray 8, Şaziye İvegin Üner 20, Sanders 2, Dubljevic 6, Wauters 2, Janset Sayım 2, Dila Aşkın 2, Ayşegül Günay 7, Tuğçe Canbaz, Gizem Sezer 8, Mazic 12, Wright 4
BLMA: Lardy 6, Michel 14, Skrela 2, Halman 11, Mann 15, Faye 2, Deas 4, Robert 14, Fischer, Gomez
1. Periyot: 25-16
Devre: 42-30
3. Periyot: 63-46