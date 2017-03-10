Bellona AGÜ yarı finale yükseldi
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BELLONA AGÜ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Bellona AGÜ yarı finale yükseldi

Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransız temsilcisi BLMA'yı 73-68 yendi.

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Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransız temsilcisi BLMA'yı 73-68 yendi.

Deplasmandaki ilk müsabakayı da 85-65 kazanan Bellona AGÜ, adını yarı finale yazdırdı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Bellona AGÜ: 73 - BLMA: 68 

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Uros Nikolic (Sırbistan)

Bellona AGÜ: Gray 8, Şaziye İvegin Üner 20, Sanders 2, Dubljevic 6, Wauters 2, Janset Sayım 2, Dila Aşkın 2, Ayşegül Günay 7, Tuğçe Canbaz, Gizem Sezer 8, Mazic 12, Wright 4

BLMA: Lardy 6, Michel 14, Skrela 2, Halman 11, Mann 15, Faye 2, Deas 4, Robert 14, Fischer, Gomez

1. Periyot: 25-16

Devre: 42-30

3. Periyot: 63-46

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