Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde
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HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YARI FİNALDE

Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Hatay ekibi, 7 Mart'taki ilk maçta 12 sayı farkla (69-57) yendiği rakibini, ikinci müsabakada da mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 77- Wisla Can-Pack: 76 

Salon: Antakya

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Ofer Manheim (İsrail), Nikola Perlic (Hırvatistan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 17, Popovic 6, Snytsina 15, Hurst 17, Magklara, Stankovic, Devran Tanaçan, Tuğba Oral 2, Bahar Öztürk 20, Gamze Takmaz

Wisla Can-Pack: Pop, Krzycka, Kobryn 11, Ygueravide 17, Morrison 18, Szott-Hejmej 3, Abdelkader 16, Gidden 11

1. Periyot: 20-28

Devre: 34-46

3. Periyot: 56-61

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