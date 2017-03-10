HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YARI FİNALDE

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.
Hatay ekibi, 7 Mart'taki ilk maçta 12 sayı farkla (69-57) yendiği rakibini, ikinci müsabakada da mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 77- Wisla Can-Pack: 76
Salon: Antakya
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Ofer Manheim (İsrail), Nikola Perlic (Hırvatistan)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 17, Popovic 6, Snytsina 15, Hurst 17, Magklara, Stankovic, Devran Tanaçan, Tuğba Oral 2, Bahar Öztürk 20, Gamze Takmaz
Wisla Can-Pack: Pop, Krzycka, Kobryn 11, Ygueravide 17, Morrison 18, Szott-Hejmej 3, Abdelkader 16, Gidden 11
1. Periyot: 20-28
Devre: 34-46
3. Periyot: 56-61