TABATA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Eski dost kulübünden ayrılmıyor. Bir dönem Beşiktaş ve Gaziantepspor forması giyen Rodrigo Tabata, Al-Rayyan ile olan sözleşmesini uzattı.

Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan’da forma giyen Rodrigo Tabata, kulübüyle olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Katar’da forma giydiği süreçte 122 maça çıkıp, 63 gol atan, 15 de asist yapan 36’lık yıldız, ligde son 2 sezonda skora en çok katkıda bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

Rodrigo Barbosa Tabata, Türkiye’de Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarını terletmişti.

Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a 8 milyon Avro bedelle transfer olan Tabata, hâlihazırda Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödenen oyuncusu konumunda.