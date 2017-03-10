Tabata sözleşmesini uzattı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TABATA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Tabata sözleşmesini uzattı

Eski dost kulübünden ayrılmıyor. Bir dönem Beşiktaş ve Gaziantepspor forması giyen Rodrigo Tabata, Al-Rayyan ile olan sözleşmesini uzattı.

247 Okunma

Eski dost kulübünden ayrılmıyor. Bir dönem Beşiktaş ve Gaziantepspor forması giyen Rodrigo Tabata, Al-Rayyan ile olan sözleşmesini uzattı.

Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan’da forma giyen Rodrigo Tabata, kulübüyle olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Katar’da forma giydiği süreçte 122 maça çıkıp, 63 gol atan, 15 de asist yapan 36’lık yıldız, ligde son 2 sezonda skora en çok katkıda bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

Rodrigo Barbosa Tabata, Türkiye’de Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarını terletmişti.

Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a 8 milyon Avro bedelle transfer olan Tabata, hâlihazırda Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödenen oyuncusu konumunda.

ETİKETLER
Etimesgut son dakikada 3 puana ulaştı
Ankaragücü, Kenan Özer ile güldü
Keçiörengücü, Konya'dan 1 puanla döndü
Adliyespor 1 - 12 Bingölspor 0
Hacettepe girdaptan kurtuluyor
Anagold 24Erzincanspor 0 - Ankara Demirspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿