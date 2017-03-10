Galatasaray'ın rakibi Yakın Doğu Üniversitesi
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GALATASARAY'IN RAKİBİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Galatasaray'ın rakibi Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın ESBVA-LM ekibini 73-61 yendi.

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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın ESBVA-LM ekibini 73-61 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 68-67 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Yakın Doğu Üniversitesi: 73 - ESBVA-LM: 61

Salon: Caferağa

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Marko Vladic (Avusturya), Milan Brziak (Slovakya)

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 21, Bride 14, Carson 1, Robinson 10, Hollingsworth 13, Leuchanka, Eldebrink 9, Olcay Çakır, Bahar Çağlar 5, Vajda

ESBVA-LM: Bremont 7, Ayayi 5, Iagupova 18, Gaye, Diop 15, Stepanova 2, Epoupa 4, Amant 10, Gomis

1. Periyot: 23-12

Devre: 35-30

3. Periyot: 57-47

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