GALATASARAY'IN RAKİBİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın ESBVA-LM ekibini 73-61 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 68-67 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükseldi.
Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak.
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Yakın Doğu Üniversitesi: 73 - ESBVA-LM: 61
Salon: Caferağa
Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Marko Vladic (Avusturya), Milan Brziak (Slovakya)
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 21, Bride 14, Carson 1, Robinson 10, Hollingsworth 13, Leuchanka, Eldebrink 9, Olcay Çakır, Bahar Çağlar 5, Vajda
ESBVA-LM: Bremont 7, Ayayi 5, Iagupova 18, Gaye, Diop 15, Stepanova 2, Epoupa 4, Amant 10, Gomis
1. Periyot: 23-12
Devre: 35-30
3. Periyot: 57-47