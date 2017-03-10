GÖZTEPE 0 - ÜMRANİYESPOR 1

Göztepe 0 - Ümraniyespor 1
TFF 1. Lig 24. haftasında Göztepe ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan (79' Sinan Özkan), Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Jean Jacques Gosso, Murat Akın (46' Mehmet Umut Nayir), Aleksandr Kobakhidze (46' Tayfur Bingöl), Prince Segbefia, Halil Akbunar, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Ömer Can Sokullu (79' Seidu Salifu), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş (60' Bulut Kaya), Serdar Özbayraktar, Steve Beleck (66' Samet Asatekin), Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Hakem: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar, Ercan Hellaç
Gol: DK 20: Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 26: Gençer Cansev (Göztepe), DK 48: Halil Akbunar (Göztepe), DK 50: Mehmet Umut Nayir (Göztepe), DK 86: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 89: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe)
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