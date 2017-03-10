41. UEFA Kongresi, 5 Nisan'da yapılacak
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41. UEFA KONGRESİ, 5 NİSAN'DA YAPILACAK

41. UEFA Kongresi, 5 Nisan'da yapılacak

Olağan UEFA Kongresi'nin 41'incisi, 5 Nisan Çarşamba günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak.

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UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla her yıl organize edilen Olağan UEFA Kongresi'nin 41'incisi, 5 Nisan Çarşamba günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Yönetim Kuruluna girecek 8 üyenin seçimle belirleneceği kongrede, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da adaylar arasında bulunuyor.

FIFA Konseyinde UEFA'yı temsil edecek üyelerin de belirleneceği kongrede, UEFA Başkanı, yönetim kurulu ve komite başkanlarının yıllık faaliyet raporları, 2015-2016 döneminin mali açıdan ibrası ve 2017-2018 dönemi bütçesi onaya sunulacak.

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