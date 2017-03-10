Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Alanya Oba Stadı

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Fenerbahçe: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Jose Fernando Vıana De Santana, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Fabıano Rıbeıro De Freıtas, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın, Koray Gençerler

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