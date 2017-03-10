ESKRİMCİLER YURDA DÖNDÜ

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı kafilesi yurda döndü.

Esenboğa Havaalanı'nda Türkiye Eskrim Federasyonu yetkilileri tarafından karşılanan kafilede, federasyon başkanı Murat Atalı'nın yanı sıra, Milli Takımlar Antrenörü Valeriy Shtarbabin, kılıç kategorisinde altın madalya kazanan ve Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar ve diğer sporcular yer aldı.

Federasyon yetkilileri, kafileyi çiçeklerle karşılarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Ahmed Acar'ı kutladığı telgraf da çerçevelettirilerek milli sporcuya hediye edildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, havaalanında yaptığı açıklamada, elde edilen başarı nedeniyle çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Bize inananları mahcup etmedik. Milletimize böyle bir madalya hediye ettiğimiz için mutluyuz." dedi.

Alınan madalyada İbrahim Ahmed Acar kadar Milli Takımlar Antrenörü Shartbabin'in de çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Atalı, "Federasyon yönetimi, İbrahim'in ailesi ve camia olarak kazanılmış bir başarı. Hedefimiz şüphesiz daha yukarı çıktı. Geçen sene olimpiyatlara katıldık, bu yıl da bu başarı geldi. Bunlar, planlamanın ve çok çalışmanın ürünü. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Kazanılan madalyayla birlikte kendilerine güvenlerinin geldiğini vurgulayan Atalı, "Sadece kendine güvenmek yetmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Eskrimin daha çok anlaşılması, tanıtılması, yaygınlaşması ve yetenekleri keşfetmek gerekiyor. İbrahim bir yetenekti, antrenörümüz onu keşfetti ve ortaya çıkardı. İnşallah başka yetenekli sporcularla daha büyük başarılara ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar ise şampiyonanın kendisi için çok başarılı geçtiğini dile getirerek, kazandığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.