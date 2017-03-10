"GALATASARAY MÜCADELESİ BENİM MAÇIM OLACAK"

Gençlerbirliği’nin kalecisi Per Johannes Hopf, yarın deplasmanda Galatasaray karşısında ilk maçın rövanşını almak istediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin İsveçli file bekçisi Hopf, Ankara’daki ilk maçta 1-0 yenildikleri Galatasaray’ı aynı skorla yenerek, rövanşı almak için mücadele edeceklerini vurguladı.



Galatasaray maçının, başkent ekibinin puan cetvelindeki yeri ve rakiplerinin zirve yarışı açısından önemli olduğunu anlatan Hopf, "Son maçta Ankara’da yenilmiştik. Galatasaray’dan rövanşı alacağız." dedi.



İlk maçta kaleyi koruyabilmek için kendisine daha fazla görev düştüğünü anımsatan Hopf, şöyle konuştu:



"Galatasaray ile yapacağımız maç, benim ve defans için gerçekten test olacak. İyi bir görev dağılımıyla etkili bir oyun sergileyebiliriz. Galatasaray çok iyi bir takım ve güçlü futbolcuları var. İleri uçta hızlı oyuncuları bulunuyor. Onun dışındaki tüm pozisyonlarda da kaliteli oyuncuları var. İstanbul’dan gerekli puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum."

İLİŞKİLİ HABER Luccas Claro: "Ümit Özat, komutanımızdır!"



"Benim maçım olacak"



"Galatasaray mücadelesi benim maçım olacak." diyen Gençlerbirliği’nin tecrübeli eldiveni, şunları kaydetti:



"Bu sezon on maçta kaleyi gole kapatabildim. Özellikle iç saha maçlarında bunu daha iyi başarıyoruz. Bu şekilde performansımı da artırmayı hedefliyorum. Takım olarak da defansif anlamda iyi bir sezon geçiriyoruz. Kendi açımdan da iyi bir sezon geçiriyorum. Dışarıdaki Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe maçlarını saymazsanız onun dışındaki maçlar bizim için iyiydi. Galatasaray’a karşı da bizim başlangıcımız yine defansif olacak. Defansif futbolda bize daha fazla görev düşüyor. Ben de aynı şekilde Galatasaray karşısında da performansımı korumak istiyorum."



Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera’nın takımın başarısında önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki Hopf, "Açıkçası maçta kalede Muslera’dan daha iyi olmayı hedefliyorum. Tabii bana hiçbir atağın gelmemesini arzularım ama böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Muslera, benim açımdan ligden de öte dünyadaki en iyi kalecilerden birisi. Onunla karşılaştırılmak benim için mutluluk verici. Galatasaray maçında da Hopf, gerçek performansını gösterecektir. Maçı 1-0 kazanırsak, mükemmel bir şekilde bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.