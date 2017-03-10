İşte Darıca G.Birliği - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - ELAZİZ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Darıca G.Birliği ile Elaziz Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Darıca G.Birliği - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Darıca G.Birliği - Elaziz Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 26. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sezer Yalçın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Metehan Yatkın, Cafercan Aksu, Özer Kutlu, Sinan Turan, İlyas Yılmazer, Yusuf Orhan, Aziz Kızılgün, Kerem Kaya, Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Elaziz Belediyespor: Mehmet Güler, Mustafa Bedirhan Çelik, Ekrem Sütçü, Tufan Deniz Gelen, Serhat Maden, Nihat Apaydın, Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Hakem: Sezer Yalçın, Süleyman Yavaşoğlu, Mehmet Vargün, Murat Güçlü

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Darıca G.Birliği 2 - Sakaryaspor 3
Elaziz Belediyespor 1 - Muğlaspor 1
Elaziz Belediyespor 1 - Muğlaspor 1
İşte Darıca G.Birliği - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler
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