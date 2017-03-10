İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - ELAZİZ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Darıca G.Birliği - Elaziz Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 26. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sezer Yalçın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Metehan Yatkın, Cafercan Aksu, Özer Kutlu, Sinan Turan, İlyas Yılmazer, Yusuf Orhan, Aziz Kızılgün, Kerem Kaya, Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
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Elaziz Belediyespor: Mehmet Güler, Mustafa Bedirhan Çelik, Ekrem Sütçü, Tufan Deniz Gelen, Serhat Maden, Nihat Apaydın, Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sezer Yalçın, Süleyman Yavaşoğlu, Mehmet Vargün, Murat Güçlü
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