BERGAMA BEL. - BAYRAMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bergama Bel. - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Bergama Bel. ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Sarıtaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Emre Tosun, Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Gökhan Karataş, Kenan Şahin, Emrecan Afacanoğlu, İbrahim Karaca, Hüseyin Teker, İlyas Ekiz, Aykut Karaman, Gökhan Şahin
Teknik Direktör:
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Bayrampaşa: Hüseyin Akoğlu, Metin Sevinç, Recep Soner Cihan, Bülent Kocabey, Güray Fırat, Furkan Çil, Benhur Keser, Said Can Açıkalın, Polat Güren, Berkay Çakır, Yunus Emre Genç
Teknik Direktör: Murat Şenvardar
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Hakem: Adem Sarıtaş, H. Mehmet Ekmekyermez, Gökhan Coşar, Yusuf Ziya Gündüz
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