Bergama Bel. - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...
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BERGAMA BEL. - BAYRAMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bergama Bel. - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Bergama Bel. ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bergama Bel. - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Bergama Bel. ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Sarıtaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Emre Tosun, Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Gökhan Karataş, Kenan Şahin, Emrecan Afacanoğlu, İbrahim Karaca, Hüseyin Teker, İlyas Ekiz, Aykut Karaman, Gökhan Şahin

Teknik Direktör:

Bayrampaşa: Hüseyin Akoğlu, Metin Sevinç, Recep Soner Cihan, Bülent Kocabey, Güray Fırat, Furkan Çil, Benhur Keser, Said Can Açıkalın, Polat Güren, Berkay Çakır, Yunus Emre Genç

Teknik Direktör: Murat Şenvardar

Hakem: Adem Sarıtaş, H. Mehmet Ekmekyermez, Gökhan Coşar, Yusuf Ziya Gündüz

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