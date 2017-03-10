ADLİYESPOR - 12 BİNGÖLSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adliyespor - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Adliyespor - 12 Bingölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 26. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Adliyespor: Kadir Torbacı, Murat Almış, Aykut Çift, Fatih Eren, Mehmet Talha Bulut, Temel Taşkın, Oğuzhan Azğar, Necmi Çoban, Önder Akdağ, Caner Özden, Muhammed Rıza Altıntaş
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
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12 Bingölspor: Erman Öztürk, Gökhan Korkmaz, Rıdvan Sönmez, Burhanettin Çakırefe, Hüseyin Çiray, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Muhammed Burak Çelik, Özkan Yılmaz, Şafak Bayraktar, Şahin Çakır
Teknik Direktör:
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Hakem: Semih Kurt, Fatih Pazı, Erhan Gündüz, Onur Tanrıverdi
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