Adliyespor - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADLİYESPOR - 12 BİNGÖLSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adliyespor - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Adliyespor ile 12 Bingölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adliyespor - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Adliyespor - 12 Bingölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 26. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Adliyespor: Kadir Torbacı, Murat Almış, Aykut Çift, Fatih Eren, Mehmet Talha Bulut, Temel Taşkın, Oğuzhan Azğar, Necmi Çoban, Önder Akdağ, Caner Özden, Muhammed Rıza Altıntaş

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Gökhan Korkmaz, Rıdvan Sönmez, Burhanettin Çakırefe, Hüseyin Çiray, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Muhammed Burak Çelik, Özkan Yılmaz, Şafak Bayraktar, Şahin Çakır

Teknik Direktör:

Hakem: Semih Kurt, Fatih Pazı, Erhan Gündüz, Onur Tanrıverdi

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