Sakaryaspor - Denizli Bel. maç kadroları belli oldu...
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SAKARYASPOR - DENİZLİ BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sakaryaspor - Denizli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Sakaryaspor ile Denizli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sakaryaspor - Denizli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Sakaryaspor ile Denizli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gürel Uzuner yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Zafer Aydoğdu, Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Altuğ Taş, Ferhat Yazgan, Fikret Topaloğlu, Bora Sevim, Fatih Özçelik, Coşkun Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Denizli Bel.: Osman Keçelioğlu, Hakan Akman, Serkan Şirin, Emre Sağlık, Hüseyin Atakan Üner, Göktuğ Uzunoğlu, Engin Olgun, Önder Karaboğa, İsmail Dinçer, Zekeriya Kacaroğlu, Emrehan Köroğlu

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Hakem: Gürel Uzuner, Aydın Karsavuran, Ahmet Ulu, Semih Güner

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