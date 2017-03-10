SAKARYASPOR - DENİZLİ BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sakaryaspor - Denizli Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Sakaryaspor ile Denizli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gürel Uzuner yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Zafer Aydoğdu, Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Altuğ Taş, Ferhat Yazgan, Fikret Topaloğlu, Bora Sevim, Fatih Özçelik, Coşkun Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Denizli Bel.: Osman Keçelioğlu, Hakan Akman, Serkan Şirin, Emre Sağlık, Hüseyin Atakan Üner, Göktuğ Uzunoğlu, Engin Olgun, Önder Karaboğa, İsmail Dinçer, Zekeriya Kacaroğlu, Emrehan Köroğlu
Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer
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Hakem: Gürel Uzuner, Aydın Karsavuran, Ahmet Ulu, Semih Güner
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