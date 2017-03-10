AFJET AFYONSPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Afjet Afyonspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Eser Birinci yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Afjet Afyonspor : Murat Demir, Türker Toptaş, Ömer Çelik, Yasin Yener, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş, Uğur Durmuş
Teknik Direktör: İbrahim Çelik
Haberleri İstatistikleri
Diyarbekirspor: Abdurrahman Emir Alagöz, Ergun Cengiz, Tunç Murat Behram, Serdar Cansu, Yakup Demir, Fahrettin Bıyıklı, Enis Gül, Feyzullah Şahin Güneş, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Onur Bilgin
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Eser Birinci, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Gökmen Karataş
Maç Detayları - Canlı Anlatım