Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
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AFJET AFYONSPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Afjet Afyonspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Afjet Afyonspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Eser Birinci yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Türker Toptaş, Ömer Çelik, Yasin Yener, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş, Uğur Durmuş

Teknik Direktör: İbrahim Çelik

Diyarbekirspor: Abdurrahman Emir Alagöz, Ergun Cengiz, Tunç Murat Behram, Serdar Cansu, Yakup Demir, Fahrettin Bıyıklı, Enis Gül, Feyzullah Şahin Güneş, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Onur Bilgin

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Hakem: Eser Birinci, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Gökmen Karataş

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