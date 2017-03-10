Maltepespor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

MALTEPESPOR - MUĞLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Maltepespor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 26. haftasında Maltepespor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

222 Okunma

Maltepespor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Maltepespor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 26. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Önsal yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Maltepe Hasan Polat

Maltepespor: Kerim Deler, Sertaç Kayatekin, Feyyaz Yaşar, Vijdan Aladağ, Muzaffer Özkaya, Hacı Ömer Doğru, Emrah Cülen, Eren Can Özçelik, Emre Aydın, Samet Eker, Savaş Yorulmaz

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Muğlaspor: Hasan Kaya, Akın Alkan, Samet Yalçın, Emirhan Atilla, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Ender Acar, Tuncay Öndel, Berkay Günay, Nizamettin Yaşar

Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz

Hakem: Serkan Önsal, Harun Dağdeviren, Tuncay Ercan, Emre Bolel

﻿

1
Klasspor Tv projesi, Milliyet Ankara'da anlatıldı
Spora açılan yeni pencere: Klasspor tv
Elaziz Belediyespor 1 - Muğlaspor 1
Elaziz Belediyespor 1 - Muğlaspor 1
İşte Elaziz Belediyespor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
12 Bingölspor 1 - Maltepespor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿