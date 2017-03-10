MALTEPESPOR - MUĞLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Maltepespor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Maltepespor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 26. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Önsal yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Maltepe Hasan Polat
Maltepespor: Kerim Deler, Sertaç Kayatekin, Feyyaz Yaşar, Vijdan Aladağ, Muzaffer Özkaya, Hacı Ömer Doğru, Emrah Cülen, Eren Can Özçelik, Emre Aydın, Samet Eker, Savaş Yorulmaz
Teknik Direktör: Orhan Gençer
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Muğlaspor: Hasan Kaya, Akın Alkan, Samet Yalçın, Emirhan Atilla, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Ender Acar, Tuncay Öndel, Berkay Günay, Nizamettin Yaşar
Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz
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Hakem: Serkan Önsal, Harun Dağdeviren, Tuncay Ercan, Emre Bolel
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