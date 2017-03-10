Çatalca Spor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇATALCA SPOR - YEŞİL BURSA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çatalca Spor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 26. haftasında Çatalca Spor ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çatalca Spor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Çatalca Spor - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 26. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Eyüpcan Delibalta, Sadık Arda Yılmaztürk, Recep Akkemik, Sertaç Gökaltın, Doğan Özcan, Arif Güner, Oğuzhan Yıldız, Mükail Baydır, Gökhan Günel, Gökhan Demir, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Kadir Akbulut

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ekrem Çalışanlar, Furkan Emre Ünver, Mehmet Kalkan, Kadir Turhan, Berat Jonathan Ustabaşı, Mertcan Erdem, Emirhan Aydoğan, Yunus Öz, Fatih Çakır, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Bülent Merey

Hakem: Burak Pakkan, Emir Kılıçarslan, Cengizhan Öztürk, Gamze Durmuş

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