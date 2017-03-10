ÇATALCA SPOR - YEŞİL BURSA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çatalca Spor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Çatalca Spor - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 26. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Eyüpcan Delibalta, Sadık Arda Yılmaztürk, Recep Akkemik, Sertaç Gökaltın, Doğan Özcan, Arif Güner, Oğuzhan Yıldız, Mükail Baydır, Gökhan Günel, Gökhan Demir, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
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Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ekrem Çalışanlar, Furkan Emre Ünver, Mehmet Kalkan, Kadir Turhan, Berat Jonathan Ustabaşı, Mertcan Erdem, Emirhan Aydoğan, Yunus Öz, Fatih Çakır, Mustafa Emre Can
Teknik Direktör: Bülent Merey
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Hakem: Burak Pakkan, Emir Kılıçarslan, Cengizhan Öztürk, Gamze Durmuş
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