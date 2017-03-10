BODRUM BEL. - YOMRASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bodrum Bel. - Yomraspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 26. haftasında Bodrum Bel. ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Bodrum Bel.: Erkan Değişmez, Agah Oktay Yılmaz, Enes Subaşı, Gökhan Yenigün, Mehmet Bağlı, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Emrah Öztürk, Uğur Karakoç, Celal Dumanlı, Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Necati Erkmen
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Yomraspor: Ömür Hacısalihoğlu, Münür Satılmış, Sinan Altınel, Şenol Özyurt, Yasin Hatipoğlu, Reha Kurt, Selcan Pekkanlı, Hamit Bayraktar, Murat Kan, Muhammet Mahmut Emir, Yetkin Demir
Teknik Direktör: Raşit Çalık
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Hakem: İlker Yasin Avcı, Mehmet Ali Akkor, Mücahit Değermenci, Selim Konukçu
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