İşte Silivrispor - Derince Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SİLİVRİSPOR - DERİNCE SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Silivrispor - Derince Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 26. haftasında Silivrispor ile Derince Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Silivrispor - Derince Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Silivrispor - Derince Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 26. Haftasında Silivri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Tanrıverdi yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Silivri

Silivrispor: Güray Kula, Özgür Ergün, İbrahim Fatih Dilek, Yunus Yaşar, İsmail Düzgün, Murat Akçay, Adem Çalık, Güney Polat, Cihan Topaloğlu, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk

Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı

Derince Spor: Deniz Durmuş, Umut Utku Tekoğlu, Melih Kartal, Efe Berker Özcan, Muratcan Özel, İlker Günay, Taha Bartu Bulut, Emre Kaba, Raif Gündoğdu, Batuhan Irmak, Tevfik Doğukan Pala

Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya

Hakem: Efe Tanrıverdi, Tolga Dede, Abdurrahman Atabay, Celil Demircan

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