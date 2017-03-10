İŞTE SİLİVRİSPOR - DERİNCE SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Silivrispor - Derince Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Silivrispor - Derince Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 26. Haftasında Silivri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Tanrıverdi yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Silivri
Silivrispor: Güray Kula, Özgür Ergün, İbrahim Fatih Dilek, Yunus Yaşar, İsmail Düzgün, Murat Akçay, Adem Çalık, Güney Polat, Cihan Topaloğlu, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk
Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı
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Derince Spor: Deniz Durmuş, Umut Utku Tekoğlu, Melih Kartal, Efe Berker Özcan, Muratcan Özel, İlker Günay, Taha Bartu Bulut, Emre Kaba, Raif Gündoğdu, Batuhan Irmak, Tevfik Doğukan Pala
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Tolga Dede, Abdurrahman Atabay, Celil Demircan
Maç Detayları - Canlı Anlatım