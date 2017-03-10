Kemerspor 2003 - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KEMERSPOR 2003 - DARDANELSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kemerspor 2003 - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 26. haftasında Kemerspor 2003 ile Dardanelspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kemerspor 2003 - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Kemerspor 2003 - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 26. Haftasında Dr Fehmi Öncel Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Cem Tahiroğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr Fehmi Öncel

Kemerspor 2003: Sergen Çelik, Oğuz Sabankay, Yavuz Özkan, Burak Koçer, Umut Dilek, Volkan Can, Zekeriya Çakırca, Veli Akbulut, Deniz Ataç, Ali Aydemir, Barış Sağır

Teknik Direktör:

Dardanelspor: Can Morgül, Uğur Çelik, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Ufukcan Engin, Bedri Evren, Ahmed Emir Tekçam, Sergen Piçinciol, Ahmet Yazar, Yusuf Bayram, Ceyhun Demircan

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Hakem: Burak Cem Tahiroğlu, Berkan Püsküller, Asker Açıkgöz, Oğuzhan Aksu

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